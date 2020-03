Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva présent contre Dortmund ? La réponse !

Publié le 8 mars 2020 à 7h15 par A.C.

Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-Germain, se rapprocherait d’une possible convocation pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

Blessé face aux Girondins de Bordeaux (4-3), lors de la 26e journée de Ligue 1, Thiago Silva a rapidement vu le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, lui échapper. Pourtant, plusieurs sources ont évoqué ces derniers jours la volonté du capitaine du Paris Saint-Germain d’absolument disputer cette rencontre, qui pourrait bien être la dernière pour lui sur la scène européenne, avec les couleurs parisiennes.

Thiago Silva optimiste, mais...