Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel en rajoute une couche sur Thiago Silva !

Publié le 6 mars 2020 à 14h45 par A.M.

Absent pour le déplacement à Strasbourg samedi, Thiago Silva semble toutefois sur la bonne voie pour être disponible contre le Borussia Dortmund mercredi.

Sorti sur blessure contre le Girondins de Bordeaux (4-3), Thiago Silva est très incertain pour le déplacement à Dortmund mercredi prochain en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Il y a quelques jours, Thomas Tuchel assurait d'ailleurs que « s'il est prêt pour Strasbourg, il pourra jouer contre Dortmund. Et s'il n'est pas prêt face à Strabourg, il pourra être avec nous face à Dortmund . » La nouvelle est tombée, le capitaine du PSG ne fera pas partie du groupe qui se déplacera en Alsace samedi. Toutefois, cela n'empêche pas le technicien allemand d'être optimiste quant à la présence de Thiago Silva mercredi contre le Borussia Dortmund.

Tuchel est optimiste pour Thiago Silva