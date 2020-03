Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel envoie un message fort à Mbappé avant Dortmund !

Publié le 5 mars 2020 à 12h15 par B.C.

A la peine contre Dortmund, Kylian Mbappé affiche un tout autre visage depuis quelques jours. De quoi satisfaire Thomas Tuchel.

En difficulté face à Dortmund (2-1), Kylian Mbappé s'est bien repris depuis comme l'atteste son triplé contre l'OL (5-1) ce mercredi. L'international français avait vécu un match compliqué en Allemagne le 18 février dernier en étant titularisé à la pointe de l'attaque du PSG. Kylian Mbappé semble donc prêt pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions le 11 mars prochain, et Thomas Tuchel en est conscient.

« Après Dortmund, j’ai senti pendant l’entraînement qu’il était très très fort »