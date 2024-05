L'OM lâche sa réponse pour le transfert à 4M€ d'un crack

Hugo Chirossel

Pour son prochain mercato estival, l’OM est notamment à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient jeté leur dévolu sur Rayane Messi. Âgé de seulement 16 ans, il est devenu le mois dernier le plus jeune buteur de l’histoire de Dijon, qui demanderait 4M€ pour s’en séparer.

Le 12 avril dernier, pour son deuxième match en National, Rayane Messi est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Dijon. Entré en jeu à un quart d’heure de la fin de la rencontre, l’ailier âgé de 16 ans a offert la victoire à son équipe 10 minutes plus tard face à Orléans (1-0), pour le compte de la 29e journée de National.

« Même dans le meilleur des mondes, je n’aurais jamais imaginé vivre une soirée comme ça »

La semaine précédente, Rayane Messi avait disputé son tout premier match en National avec Dijon : « Entre mon entrée en jeu vendredi dernier et mon premier but ce soir, j’ai vécu une belle semaine. Je suis content de marquer mon premier but, qui plus est celui qui donne la victoire (…) Même dans le meilleur des mondes, je n’aurais jamais imaginé vivre une soirée comme ça. Je suis passé par des émotions complètement dingues avec ce public qui scande mon nom », a-t-il déclaré après la rencontre.

Dijon demande 4M€ pour Rayane Messi