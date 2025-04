Eden Hazard en Ligue 1, le retour inattendu !

La rédaction

La LFP a lancé un tout nouveau trophée : celui du meilleur dribbleur de Ligue 1. Bien plus qu’une récompense statistique, il valorise le style, l’audace et l’héritage du football de rue, explique la LFP. Le logo de cette récompense est inspiré d’Eden Hazard, ancien prodige du LOSC de 2007 à 2012.

La Ligue 1 a annoncé la création d’un nouveau prix : le trophée du Meilleur Dribbleur du championnat de France. Dans un communiqué, la LFP a expliqué l’origine de cette distinction :

«Ce trophée va bien au-delà des statistiques, explique l’instance. Il récompense un état d’esprit, un style, une attitude. C’est un hommage à l’audace, à la créativité et, plus encore, à l’héritage du football de rue et à l’excellence de la formation française, qui ont façonné des générations de joueurs d’exception. Une espèce rare qui fait se lever les foules.»

Un trophée inspiré d’Eden Hazard

«Au-delà de la performance pure, ce prix récompense l’attitude, le flow, la personnalité, poursuit la LFP. Il incarne la manière dont un joueur représente son histoire, son parcours.» Le logo du trophée a d’ailleurs été inspiré par Eden Hazard, ancien joueur du LOSC entre 2007 et 2012.

«Je suis ravi de rejoindre la Ligue 1»

Eden Hazard a réagi à cette initiative sur son compte X :

«Mes amis, je suis ravi de rejoindre la Ligue 1 dans la création d’une récompense unique au monde, honorant ces artistes que nous admirons pour leur flow, leur audace et un style qui fait vibrer les foules. J’espère que vous apprécierez les nommés pour le titre de Meilleur Dribbleur autant que moi !»