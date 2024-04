Mercato : L’OM se lance dans une bataille XXL pour Messi !

Hugo Chirossel

Devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Dijon vendredi dernier à seulement 16 ans, Rayane Messi attise les convoitises. L’OM serait un des clubs qui s’intéresseraient à l'homonyme de l’octuple Ballon d’Or argentin. Le DFCO de son côté se serait résolu à se séparer de sa pépite, mais si Marseille veut s’attacher ses services, il faudra composer avec une concurrence qui s’annonce féroce.

De 20 ans son cadet, Rayane Messi partage le même nom que l’octuple Ballon d’Or Lionel (36 ans). De là à dire qu’il marchera sur les traces de l’Argentin, cela risque évidemment d’être compliqué, mais l’attaquant âgé de 16 ans est malgré tout considéré comme un grand espoir français. Vendredi dernier, pour son deuxième match en équipe première, Rayane Messi est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Dijon, à qui il a offert la victoire face à Orléans (1-0), pour le compte de la 29e journée de National.

L’OM s’intéresse à Messi, le LOSC en a fait une priorité

Rayane Messi ne devrait pas faire long feu à Dijon, qu’il a rejoint en 2022 après des passages à Chaville, le FC Versailles, et l’INF Clairefontaine. D’après les informations de L’Équipe , le DFCO, conscient de l’intérêt que suscite sa pépite, se serait d’ores et déjà résolu à s’en séparer, et les courtisans sont nombreux. En Ligue 1, le RC Lens aurait proposé 400 000€ l’été dernier pour s’attacher ses services. Désormais, l’OM le surveillerait de près, tout comme Strasbourg, tandis que le LOSC en aurait fait une priorité. Dijon attendrait au moins 15M€ pour s'en séparer.

Les cadors de Bundesliga sont sur le coup

L’intérêt pour Rayane Messi dépasse les frontières françaises. La Premier League serait également sur le coup, mais les clubs anglais ne peuvent pour le moment pas avancer leurs pions en raison de la législation sur les transferts des joueurs mineurs étrangers en Angleterre. Enfin, la Bundesliga fait également les yeux doux à l’attaquant de Dijon. En effet, le RB Leipzig serait venu aux renseignements, tandis que le Borussia Dortmund et le Bayern Munich seraient eux aussi très intéressés par Rayane Messi.