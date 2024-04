Mercato : L’OM veut recruter Messi !

Hugo Chirossel

Âgé de seulement 16 ans, Rayane Messi partage le même nom que l’octuple Ballon d’Or, mais il est également considéré comme un des plus grands talents français. La semaine dernière, l’attaquant de Dijon a marqué son premier but en équipe première et il est très courtisé, notamment par l’OM.

Vendredi dernier, alors que Dijon s’est imposé lors de la réception d’Orléans pour le compte de la 29e journée de National (1-0), Rayane Messi est entré dans l’histoire. En effet, l’attaquant âgé de seulement 16 ans a offert la victoire à son équipe, pour son deuxième match en équipe première, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire du DFCO.

Premier but avec Dijon pour Messi

Entré en jeu à la 74e minute, Rayane Messi a inscrit son premier en équipe première avec Dijon un peu plus de 10 minutes plus tard. Passé par Chaville, le FC Versailles et l’INF Clairefontaine, l’international U17 français (8 sélections) est considéré comme un des plus grands talents de l’Hexagone.

L’OM est sur le coup