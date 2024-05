Cyclisme - Giro : Quand Geraint Thomas ironise sur Pogacar…

Alexandre Higounet

Alors qu’il a suivi hier Pogacar dans une nouvelle attaque alors que l’étape était promise au sprinteur, étant de son aveu à l’agonie dans sa roue, Geraint Thomas n’a pas manqué de manier l’ironie pour décrire le comportement ultra-offensif du leader du Team UAE…

Lundi, au terme de la troisième étape qui a encore vu Tadej Pogacar passer à l’attaque dans le final alors que le terrain ne s’y prêtait pas, le Slovène emmenant avec lui deux coureurs, Mikkel Honoré et Geraint Thomas, seul adversaire pour le classement général à être resté vigilent, pour finalement se faire revoir à moins de cinq cent mètres de l’arrivée, le leader gallois du Team Ineos n’a pas caché qu’il avait dû s’accrocher dans la roue du double vainqueur du Tour.

« Wouah… Il m’a vraiment fait mal ! »

Geraint Thomas a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'ai vu Honoré puis Pogacar partir et je me suis dit 'autant y aller' mais wouah... il m'a vraiment fait mal ! J'ai dit à Pogacar que j'étais fatigué. J'essayais juste de tenir sa roue. J'ai essayé de donner un relais mais pfff, c'était dur. J'ai regardé en arrière et j'ai été surpris de voir un si grand écart, mais je savais qu'ils allaient revenir, surtout avec ce qui me restait dans les jambes. Mais oui, c'était un final qui sort un peu de l'ordinaire ».

« Très bien fils, tu t’es bien amusé, passons juste une belle journée tranquille demain ? »