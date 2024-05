Cyclisme - Giro : Pogacar déjà la tête au Tour de France

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar n’a pas tardé à se porter à l’attaque au Tour d’Italie, écrasant la concurrence dès la deuxième étape, lors de l’ascension du sanctuaire d’Oropa. Cette offensive ne doit rien au hasard et s’inscrit dans une stratégie globale incluant la perspective du doublé Giro-Tour. Analyse.

A l’occasion de la deuxième étape, ponctuée par l’ascension en direction du sanctuaire d’Oropa, Tadej Pogacar a réalisé une véritable démonstration, sortant tous ses adversaires de la roue pour l’emporter avec plus d’une trentaine de secondes d’avancer sur ses poursuivants et s’emparer du maillot rose.

« Je voulais tester les jambes »

Après l’étape, le leader du Team UAE ne cachait pas sa satisfaction, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Le plan se situait d’attaquer entre 4,5 et 3,5 kilomètres. Je ne connais pas très bien la montée et mes coéquipiers non plus. Il est difficile de deviner où accélérer. Malgré tout, nous nous en sommes très bien sortis. Je voulais tester les jambes aujourd'hui (dimanche). C’était le rêve de prendre le rose. Maintenant, nous pouvons rouler un peu plus détendus avec l’équipe et essayer de rester en sécurité dans les sprints ».

Une attaque qui s’inscrit dans une stratégie plus globale…