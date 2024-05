Cyclisme - Giro : Il livre le secret pour battre Pogacar…

Alexandre Higounet

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, multiples vainqueurs de Grands Tours comme directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, Cyrille Guimard a livré la tactique à suivre selon lui pour espérer battre Tadej Pogacar sur le Tour d’Italie à l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net. Une analyse particulièrement intéressante, qui sort des sentiers battus.

A l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net , Cyrille Guimard, l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, et ancien sélectionneur de l’équipe de France, a évoqué le Tour d’Italie, qui débute ce samedi à Turin.

« Quand vous attaquez ce type de coureur, il ne faut pas le rater »

Pour Guimard, Tadej Pogacar s’annonce bien sûr comme le grand favori, et à ses yeux, il sera logiquement extrêmement difficile à battre : « Sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison et compte tenu de l'opposition, Pogacar peut difficilement être battu. Il n'a pas d'adversaires à son niveau sur ce Giro car ceux qui auraient pu l'être ne sont pas présents. Cependant, il faut toujours rester très prudent : les chutes, les crevaisons, un passage difficile, une échappée mal maîtrisée, des équipiers qui sont mous du genou... il pourrait se retrouver à un moment donné en difficulté, mais logiquement, sur le terrain, on ne trouvera pas des arguments suffisamment importants pour dire qu'il peut être battu à la pédale ».

« Contrairement à ce que tout le monde pense, c’est une course d’attente »