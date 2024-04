Cyclisme - Giro : Pogacar ne lui fait pas peur…

Alexandre Higounet

Au sein de l’équipe Ineos, bien articulé autour de Geraint Thomas son leader, on est prêt à aller au combat contre Pogacar sur les routes du Giro. Avec la ferme intention de le terrasser, et la conviction de pouvoir y parvenir dans la roue de son leader gallois, comme l’a confirmé le boss de la formation, Steve Cummings.

A moins d’une semaine du départ du Tour d’Italie, Tadej Pogacar s’avance au départ dans un rôle de grand favori tant il est apparu intouchable depuis le début de saison, comme en témoigne encore sa dernière victoire lors de Liège Bastogne Liège, où il assommé ses concurrents en s’envolant tous seul à plus de 30 kilomètres de l’arrivée dans la cote de la Redoute, sans être revu.

« Bien sûr que Pogacar peut être battu, c’est déjà arrivé »

Pourtant au sein de l’équipe Ineos, où Geraint Thomas vise le maillot rose après l’avoir frôlé l’an dernier, perdant la tunique lors du contre-la-montre le dernier jour au profit de Primoz Roglic, on affirme ne pas avoir peur de Pogacar et on se dit confiant dans la possibilité de le dominer, et a minima prêt à tout faire pour le terrasser.

« Geraint Thomas a l’expérience et le palmarès »