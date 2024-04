Tour de France : Pogacar en fait-il trop ? Il le pense…

Alexandre Higounet

Le niveau de forme exceptionnel que Tadej Pogacar affiche depuis le début de saison est-il compatible avec les exigences physiques du doublé Giro-Tour ? Le champion slovène n’a-t-il pas grillé trop de cartouches en mars et en avril si vraiment il souhaite gagner les deux Grands Tours ? Interrogé sur le sujet, Miguel Indurain a visiblement son avis sur le sujet…

Dimanche dernier, Tadej Pogacar a une nouvelle fois survolé une grande course. Après avoir concassé l’adversité lors des Strade Bianche, où il était parti seul à plus de 60 kilomètres de l’arrivée pour un raid incroyable, le champion slovène s’est de nouveau envolé sur Liège Bastogne Liège, plaçant un démarrage irrésistible dans la terrible côte de la Redoute, à plus de 30 kilomètres de Liège.

Même s’il ne court pas beaucoup, il s’est entraîné intensément pour gagner dès mars…

Alors que le leader du Team UAE peaufine sa préparation en vue du Giro, qui commence dans moins de quinze jours, avant de tenter ensuite un très difficile doublé Giro-Tour, la question de savoir s’il n’en fait pas trop, et ce même s’il n’a pas beaucoup de jours de course, pourrait se poser. Car survoler Liège-Bastogne-Liège comme Pogacar l’a fait, ou les Strade Bianche début mars, nécessite une forte intensité à l’entraînement, et donc de solliciter fortement l’organisme. Ces efforts ne risquent-ils pas de peser lorsqu’il faudra lutter pour le maillot jaune dans les cols en juillet ?

« Pogacar dépense tellement d’énergie en début de saison… »