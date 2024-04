Tour de France : Lefévère n’y croit pas pour Evenepoel ?

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé ces derniers jours au quotidien belge La Dernière Heure, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quicksptep, a évoqué la possibilité d’une réorientation du programme de Remco Evenepoel la saison prochaine, avec l’incorporation de Milan San Remo et du Tour des Flandres. Une prise de position qui n’est pas sans soulever quelques questions. Analyse.

Ces derniers jours, Remco Evenepoel a indiqué qu’il se remettait bien de sa lourde chute du Tour du Pays Basque et qu’il allait être en mesure de lancer sa préparation pour le Tour de France, son grand objectif pour l’avenir, celui pour lequel il a conduit l’équipe Soudal-Quickstep a réorienté toute sa stratégie en bâtissant une équipe pour l’accompagner dans sa quête du maillot jaune quitte à délaisser son cœur de métier historique, celui des classiques flandriennes.

« En fin de saison, nous allons discuter avec Remco »

Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, serait-il en train de revoir cette stratégie ? Il y a matière à se poser la question suite à la dernière interview du boss accordée à La Dernière Heure et rapportée par cyclismactu.net et cyclingnews.com : « En fin de saison, nous allons discuter avec Remco pour voir s’il y a moyen de disputer Milan-San Remo et d’aller jusqu’au Tour des Flandres. Un programme très sélectif, suivi de repos, pour être également présent à Liège-Bastogne-Liège, puis au Tour de France. Remco est aussi un petit peu un Flandrien, non ? Je suis sûr qu’il veut faire le Ronde un jour. Il s’entraîne parfois sur ces routes (…) A l’évidence notre ADN a légèrement évolué parce que nous construisons une équipe pour supporter Remco au Tour de France. J’aimerais que nous puissions être dominants sur tous les terrains, mais nous n’avons pas le budget du Team UAE ».

La conquête du maillot jaune trop aléatoire ?

Le projet de remettre Evenepoel sur la campagne des classiques, de Milan San Remo à Liège-Bastogne-Liège, appelle plusieurs commentaires. D’une part, il révèle que le boss de la Soudal-Quickstep souhaite réagir après les performances désastreuses de son équipe sur les Flandriennes et les Ardennaises, et qu’il a constaté que la réorientation stratégique était peut-être allée trop loin. D’autre part, il amène à supposer que Lefévère a constaté que l’objectif Tour de France était peut-être trop aléatoire pour Evenepoel, et qu’il n’était sans doute pas rentable de tout sacrifier dans l'espoir de conquérir le maillot jaune, à commencer par la campagne des classiques. Autant d’éléments qui laissent l’hypothèse grande ouverte que Patrick Lefévère doute des chances d’Evenepoel de parvenir à remporter le Tour dans les prochaines années, compte tenu de la force de l’opposition constituée par le duo Pogacar-Vingegaard.