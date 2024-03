Evenepoel : « Il n’est pas au niveau de Vingegaard et Pogacar »

Alexandre Higounet

Alors qu’il passait un premier test à haut niveau dans sa quête du Tour de France à l’occasion de Paris-Nice, Remco Evenepoel est loin d’avoir rassuré les observateurs du cyclisme, à commencer par l’ancien directeur sportif de Lance Armstrong, Johan Bruyneel, sur sa capacité à remporter le maillot jaune en juillet.

Au sortir de Paris-Nice, qu’il a terminé à la deuxième place au général derrière Matteo Jorgenson, avec une victoire d’étape à la clé, Remco Evenepoel s’est montré satisfait de sa prestation d’ensemble, pour son premier grand rendez-vous de sa saison, tournée vers son grand objectif du Tour de France, déclarant au micro de L’Equipe : « Il y a beaucoup de points positifs. La seule erreur que j'ai faite, c'est sur l'étape de vendredi où j'ai trop hésité à suivre l'attaque de Jorgenson. On a eu un peu de malchance aussi sur le contre-la-montre par équipes (mardi) mais la météo fait partie de la course, il faut l'accepter. Sinon je ne vois pas beaucoup de négatif, j'ai terminé deux fois 4e, 2e hier (samedi), je remporte l'étape aujourd'hui (dimanche). Ça donne beaucoup de confiance pour les prochaines courses en France et surtout pour le Tour. (…) Honnêtement, je pense que Matteo (Jorgenson) et moi étions les meilleurs en course. Est-ce que j'aurais pu le battre en mano à mano ? On n'aura jamais la réponse. Ce qui est sûr, c'est que si j'avais été avec les trois (Jorgenson, Skjelmose et McNulty en échappée) vendredi, j'aurais gagné. C'est la seule erreur que j'ai faite, elle va rester en tête un peu de temps mais ce n'est pas ce qui va m'enlever ma motivation pour la suite. J'ai appris des choses en France, c'était une bonne répétition, et c'est sûr que je vais revenir pour essayer de gagner ».

« Je pense que le Top 5 devrait être son objectif »

Pourtant, le bilan apparaît moins flatteur aux yeux des observateurs du cyclisme, qui n’hésitent pas à jeter un doute sur la possibilité de voir Evenepoel sérieusement concurrencer le duo Vingegaard-Pogacar. A l’occasion du podcast de Lance Armstrong, The Move , l’ancien directeur sportif des US Postal Johan Bruyneel a ainsi affirmé dans des propos rapportés par le site du Het Nieuwsblad : « Nous ne pouvons pas mettre Remco au même niveau que les grands favoris du Tour tels que Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et même Primoz Roglic. Le Tour sera pour lui un apprentissage. Il courra de manière active et agressive, mais je pense que le top cinq devrait être son objectif. Remco lui-même voudra sans aucun doute gagner, mais nous ne pouvons pas attendre cela de sa part ».

« Paris-Nice était sans doute la course par étapes la plus facile à gagner pour Evenepoel »