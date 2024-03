Evenepoel : Ce que cache son appel à Alaphilippe

Alexandre Higounet

Quelques minutes seulement après l’arrivée de Paris-Nice, Remco Evenepoel, deuxième au classement final et vainqueur d’une étape, a publiquement lancé un appel à l’intention de Julian Alaphilippe afin qu’il vienne l’aider sur le Tour, ce qui n’est pas prévu à ce jour. Comment interpréter un tel changement de cap ? Analyse.

Après l’arrivée de Paris-Nice, qu’il a terminé à la seconde place au général derrière l’Américain Matteo Jorgenson, en remportant au passage la dernière étape, Remco Evenepoel se montrait globalement satisfait devant les micros, comme rapporté par L’Equipe : « Il y a beaucoup de points positifs. La seule erreur que j'ai faite, c'est sur l'étape de vendredi où j'ai trop hésité à suivre l'attaque de Jorgenson. On a eu un peu de malchance aussi sur le contre-la-montre par équipes (mardi) mais la météo fait partie de la course, il faut l'accepter. Sinon je ne vois pas beaucoup de négatif, j'ai terminé deux fois 4e, 2e hier (samedi), je remporte l'étape aujourd'hui (dimanche). Ça donne beaucoup de confiance pour les prochaines courses en France et surtout pour le Tour. (…) Honnêtement, je pense que Matteo (Jorgenson) et moi étions les meilleurs en course. Est-ce que j'aurais pu le battre en mano à mano ? On n'aura jamais la réponse. Ce qui est sûr, c'est que si j'avais été avec les trois (Jorgenson, Skjelmose et McNulty en échappée) vendredi, j'aurais gagné. C'est la seule erreur que j'ai faite, elle va rester en tête un peu de temps mais ce n'est pas ce qui va m'enlever ma motivation pour la suite. J'ai appris des choses en France, c'était une bonne répétition, et c'est sûr que je vais revenir pour essayer de gagner ».

Cyclisme : Tensions ou pas ? Alaphilippe parle de Remco Evenepoel https://t.co/fAY6h2ySXS pic.twitter.com/PguyWAJc22 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« J’aimerais bien avoir Julian avec moi sur le Tour »

Dans la foulée, le champion belge, à l’évocation de la solidité de son équipe en vue du mois de juillet, en a profité pour lancer un appel public à Julian Alaphilippe, qui pour l’instant n’est pas programmé pour le Tour de France : « Les jours où on n'a pas eu de problème, l'équipe a vraiment fait du bon boulot. On était venus avec des coureurs capables de creuser des gros écarts sur le contre-la-montre par équipes mais on a eu un peu de malchance avec le vent qui a tourné. Je pense que l'équipe a répondu présent, les costauds, Yves (Lampaert), (Casper) Pedersen et (Gianni) Moscon m'ont guidé les premiers jours, puis (Mattia) Cattaneo, (Louis) Vervaeke et Ilan (Van Wilder) ont dû faire le boulot ensuite. Tout le monde a travaillé comme il le devait. Pour le Tour de France, il y aura (Mikel) Landa en plus et peut-être un Julian (Alaphilippe) que j'aimerais bien avoir moi. Je pense que l'équipe sera encore plus forte que cette semaine ».

Si Evenepoel lance cet appel à l’aide en public…

Alors que jusqu’à maintenant, il n’avait jamais évoqué l’aide que pourrait lui procurer Julian Alaphilippe sur le Tour de France, au point que la Soudal-Quickstep n’a jamais envisagé sa présence cet été, préférant installer le Français dans un rôle de leader au Giro, le changement de cap soudain de Remco Evenepoel interpelle. Comment l’interpréter ? Sur le fond, cela tend à laisser penser qu’aujourd’hui, le champion belge a acquis la conviction que son équipe n’était pas assez solide pour gérer le Tour de France et qu’il lui fallait absolument la renforcer avec un élément comme Alaphilippe, capable de l’accompagner loin dans la bagarre et sur tous les terrains. Sur la forme, cet appel à l’aide en public tend à indiquer que Remco Evenepoel tente actuellement le maximum pour convaincre le champion Français. Reste à savoir ce qu’en pensera ce dernier.