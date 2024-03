Alaphilippe : Un retour au top ? Le constat de Philippe Gilbert

Alexandre Higounet

Lors de la troisième étape de Tirreno Adriatico, diffusée sur Eurosport, Philippe Gilbert, l’ancien champion belge aujourd’hui consultant pour la chaîne, a livré son sentiment sur le niveau de forme actuel du double champion du monde. Un constat qui laisse une faible part au doute.

A l’occasion de la retransmission sur Eurosport de la troisième étape de Tirreno Adriatico, dont le final vallonné pouvait correspondre aux qualités de puncheur de Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, consultant pour la chaîne, a été interrogé sur les chances du champion tricolore pour la victoire d’étape (au final, Alaphilippe a terminé l'étape à la 92ème place).

Cyclisme : Tensions ou pas ? Alaphilippe parle de Remco Evenepoel https://t.co/fAY6h2ySXS pic.twitter.com/PguyWAJc22 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« S’il avait été en grande forme… »

La réponse de l’ancien champion belge, ancien coéquipier d’Alaphilippe chez Soudal-Quickstep, ne laisse guère de place au doute, ce dernier faisant un constat plutôt tranché sur le niveau actuel du double champion du monde : « Cela aurait été une étape parfaite pour lui s’il avait été en grande forme. Maintenant, il ne nous a pas trop rassurés ces dernières semaines ». Entre les lignes, on peut comprendre que Philippe Gilbert ne croit pas trop à un retour au top à très court terme de Julian Alaphilippe, alors que Milan San Remo se profile dans une dizaine de jours.

« Après, il y a eu toutes ces chutes… »