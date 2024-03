Cyclisme : Tensions ou pas ? Alaphilippe parle de Remco Evenepoel

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien au mensuel Vélo Magazine, Julian Alaphilippe est revenu en détail sur sa relation avec Remco Evenepoel, dont on a pu penser qu’elle n’était pas idyllique devant le peu d’empressement manifestés par les deux champions à évoluer ensemble sur les routes du Tour de France en juillet prochain. Analyse.

Alors que les orientations stratégiques de la Soudal-Quickstep axées autour du projet Tour de France de Remco Evenepoel ne laissaient guère de place à Julian Alaphilippe, d’autant que le champion belge n’a jamais émis le signe qu’il espérait l’avoir autour de lui pour le Tour, ce qui aurait pu pourtant faire sens à l’heure où plusieurs grandes équipes adoptent une stratégie à plusieurs leaders, l’hypothèse que la relation entre les deux hommes pourrait ne pas être idyllique a inévitablement vu le jour.

« Même si je suis moins bien depuis deux ans, cela ne l’a pas rendu différent avec moi »

A l’occasion d’un entretien accordé à Vélo Magazine , Julian Alaphilippe a répondu aux interrogations sur sa relation avec Remco Evenepoel : « Cela s’est toujours très bien passé. Remco et moi n’avons jamais eu de problèmes d’ego ni d’histoires. Je l’ai vu arriver dans l’équipe, progresser et faire son chemin. Remco a accompli des choses incroyables dans sa carrière et je suis super heureux pour lui ».

« Remco a toujours montré de l’estime pour ce que j’ai pu faire »