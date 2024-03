Cyclisme : Alaphilippe clashé, il fallait s’y attendre

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe s'est encore attiré les foudres de son patron Patrick Lefévère. Comme il y a quelques mois, le Belge a usé de ses relais médiatiques pour tacler son coureur star. Un moyen de faire pression sur Alaphilippe mais également de lui faire comprendre que son avenir ne s'écrit plus à la Soudal Quick Step. Et quand on regarde bien dans l'histoire de la formation belge et des méthodes de son patron, on peut dire qu'il fallait s'y attendre. Explications.

La saison de Julian Alaphilippe démarre de la pire manière possible. L'ancien double champion du monde a chuté lors de ses deux dernières courses, preuve d'une nervosité, additionnée à une malchance certaine, qui s'explique sans aucun doute sur les derniers reproches de son patron Patrick Lefévère avant le Het Nieuwsblad. Ce dernier n'y était pas allé de main morte, comme à son habitude lorsqu'il veut faire passer un message aux coureurs de son équipe, qu'importe leur statut.



Lefévère attaque encore Alaphilippe

Dans un entretien accordé au média flamand Humo , Patrick Lefévère a de nouveau mis la pression à Julian Alaphilippe, allant même jusqu'à entrer dans le domaine privé en critiquant sa relation avec Marion Rousse. « Julian est un bon gars. Mais après avoir signé son méga contrat, on ne l’a plus vu. J’aime mes coureurs mais je dois être juste. Avec l’âge, vous devez pendre plus soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool. (…) Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop », a confié le dirigeant belge. Simple moyen de motiver son coureur ou motif de rupture ? Lefévère a l'habitude d'utiliser cette méthode.

La méthode brutale de Lefévère

Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe belge, Patrick Lefévère a systématiquement adopté cette stratégie. Jamais il n'a ménagé un leader, affirmant ainsi son autorité incontestée au sein de l'équipe. Que ce soit Johan Museeuw, Stijn Devolder et surtout Tom Boonen, tous ont été la cible des critiques publiques de Lefévère. Alaphilippe ne pouvait donc pas y échapper malgré tout ce qu'il a apporté à cette équipe mais c'est ainsi, Lefévère ne fait jamais dans la calinothérapie.