Cyclisme - Mercato : Alaphilippe jette un froid sur son avenir

Thibault Morlain

Ces derniers mois, de nombreuses questions se sont posées sur l'avenir de Julian Alaphilippe. Annoncé partant, le Français est finalement resté chez la Soudal-Quick Step, où il est entré dans la dernière année de son contrat. C'est donc dans quelques mois qu'Alaphilippe pourrait faire ses valises. Pour aller où ensuite ? Tous les possibilités seraient ouvertes visiblement.

Cette saison pourrait bien être la dernière pour Julian Alaphilippe avec la Soudal-Quick Step. Alors que Patrick Lefevere n'a pas caché sa déception à propos des résultats du Français, difficile de le voir proposer une prolongation. Alaphilippe pourrait donc rejoindre une nouvelle formation en 2025. A moins qu'il ne décide de raccrocher ? A 31 ans, le compagnon de Marion Rousse se rapproche de la fin de sa carrière et comme l'a expliqué Julian Alaphilippe, il ne sait pas encore s'il sera dans le peloton en 2025.

Dans sa dernière année de contrat chez la Soudal-Quick Step, Julian Alaphilippe n'échappe pas aux questions sur son avenir. Et pour le moment, le Français ne sait pas où il sera en 2025, laissant même la porte ouverte à une possible retraite. « Honnêtement, je prends chaque saison de ma carrière comme si c'était la dernière. Je ne me suis jamais dit : « Attention, c'est une année de fin de contrat donc il faut faire des résultats » ou : « J'ai beaucoup gagné l'année dernière donc cette année je m'en fous. » J'entame chaque saison avec la grinta de celui qui n'a jamais rien gagné auparavant. Chaque début d'année, on efface tout et on recommence. Je raisonne toujours ainsi. Je ne sais pas où je serai dans un an, si je serai toujours coureur cycliste, et si oui dans quelle équipe mais ça n'est pas ma préoccupation actuelle », a lâché Alaphilippe pour L'Equipe .

« Julian a sa place chez nous »