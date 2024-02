Marion Rousse clashée, Alaphilippe répond à son patron

Thibault Morlain

Patron de la Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere attend beaucoup de résultats de la part de Julian Alaphilippe. N'hésitant pas à mettre des coups de pression au Français, il s'en était récemment pris... à sa compagne, Marion Rousse. Le clash avait alors éclaté entre celui qui partage sa vie avec Julian Alaphilippe et Patrick Lefevere. De quoi nuire à la relation entre le double champion du monde et son patron ? Le principal intéressé a fait le point.

Pour justifier les mauvais résultats de Julian Alaphilippe, Patrick Lefevere a ses idées et ça a de quoi surprendre. « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop. Julian est un jeune chien plein d'énergie. Il y a toujours un mauvais garçon en lui », avait-il lâché. Une sortie qui n'avait alors pas plu à Marion Rousse, compagne de Julian Alaphilippe, et elle l'avait clairement fait savoir : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin ». Un clash dont il faut désormais surveiller les conséquences sur la relation entre Julian Alaphilippe et Patrick Lefevere.

« Il fait son job et je fais le mien »

S'exprimant ce jeudi pour L'Equipe , Julian Alaphilippe a été interrogé sur sa relation avec Patrick Lefevere. Alors que ça a été tendu ces derniers mois entre les deux hommes, le coureur de la Soudal-Quick Step a avoué : « Quelle est ma relation actuelle avec Patrick Lefevere ? La même qu'avant. On s'est toujours parlé depuis que j'ai rejoint son équipe, dans les meilleurs moments et quand les choses allaient moins bien. Il sait que je fais de mon mieux et que je suis un grand professionnel. Il fait son job et je fais le mien. Je ne m'arrête pas à certains commentaires dans les médias. Quand on a quelque chose à se dire, on s'appelle ».

