Cyclisme : Un défenseur inattendu pour Alaphilippe !

A l’occasion de son podcast, The Geraint Thomas Cycling Podcast, Geraint Thomas, qui recevait Julian Alaphilippe, n’a pas manqué d’exprimer son soutien suite à la nouvelle sortie médiatique de Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, à l’encontre de son champion français.

Geraint Thomas, qui a reçu Julian Alaphilippe à l’occasion de son podcast The Geraint Thomas Cycling Podcast , est revenu sur la nouvelle sortie médiatique de Patrick Lefévère à l’encontre du double champion du monde. Le manager général de l’équipe Soudal-Quickstep avait lancé : « Julian est un bon gars. Mais après avoir signé son méga contrat, on ne l’a plus vu. J’aime mes coureurs mais je dois être juste. Avec l’âge, vous devez pendre plus soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool. (…) Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop ».

Le coureur gallois, qui affrontera Alaphilippe sur le Giro au printemps prochain, a notamment déclaré, dans des propos rapportés par globalcyclingnetwork.com : « C’était cinglé, n’est-ce pas. Pour être juste, j’ai beaucoup de respect pour Patrick. Ce qu’il a accompli au fil des années avec Quickstep est incroyable. Les résultats qu’ils ont, les résultats qu’ils on eus, leur manière de courir, c’est incroyable, donc j’ai tellement de respect pour lui. Mais récemment, avec ce genre de sorties de route, c’est juste un peu bizarre… Pour un patron d’équipe avec un tel parcours et étant tellement respecté, d’avoir cette perte de contrôle en public, c’est dingue. Avec Sam Bennett, il avait déjà agi de la sorte, et maintenant Alaphilippe. En tant que coureur, je me sens désolé pour mes potes coureurs, vous comprenez ? Je connais bien Sam, moins bien que Julian, mais c’est juste un truc de fou, cela ne devrait jamais être fait en public. Quoiqu’il puisse penser, il faut le gérer en interne, portes fermées. Bien sûr, je peux comprendre un peu de critique publique, si cela sert l’intéressé. Le coach du XV du Pays de Galles, Warren Gatland, est un peu comme ça, s’il sait que cela va pousser quelqu’un à son meilleur, il peut sortir une phrase comme « oh, ce n’était pas son meilleur match ». Mais il ne va pas le déchirer en lambeaux. Pour être honnête, j’ai pensé que Lefévère avait bu. Peut-être était-ce le cas, peut-être pas, je ne sais pas. Pour Julian, cela ne peut être agréable de recevoir ça en public. Alors j’espère qu’il fera une grande année, ce serait super de le voir de retour ».

