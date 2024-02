Marion Rousse n'en est pas à son premier clash !

Thibault Morlain

Cela fait un moment maintenant que la tension monte entre Julian Alaphilippe et son patron, Patrick Lefevere, en raison de ses mauvaises performances. Mais voilà que Marion Rousse a été impliquée dans l'histoire par le directeur de la Soudal-Quick Step ce qui n'a pas plu à la compagne d'Alaphilippe, qui a alors haussé le ton. Un clash, mais voilà que ce n'est pas le premier accrochage pour Marion Rousse.

Marion Rousse vs Patrick Lefevere ! Tel est le combat auquel on assiste depuis quelques heures. Et c'est le directeur de la formation Soudal-Quick Step, patron de Julian Alaphilippe, qui avait déclenché les hostilités, balançant au moment de donner les raisons des mauvais résultats du Français : « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop. Julian est un jeune chien plein d'énergie. Il y a toujours un mauvais garçon en lui ». Citée, Marion Rousse, qui partage sa vie avec Julian Alaphilippe, s'est alors empressée de répondre pour régler ses comptes : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. Les missions que j'exerce me passionnent et sachez que j'ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et... de classe ».

Alaphilippe : Le clash continue avec Marion Rousse https://t.co/ehZmke9R8K pic.twitter.com/erHBa3JIwY — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

« Tu passes ta vie à parler mal des gens derrière ton micro »

De ce clash entre Marion Rousse et Patrick Lefevere découle une autre guerre. Femme de Philippe Gilbert, ancien coéquipier de Julian Alaphilippe, Bettina Pesce a tenu des propos très forts à l'encontre de l'actuelle directrice du Tour de France femmes. En effet, sur Instagram , elle a posté le commentaire suivant : « Cela s’appelle le revers de la médaille, Marion. Et encore, Patrick n’étale qu’un tiers du comportement de ton homme, tu devrais même faire profil bas à ce sujet… Il dit simplement tout haut ce qu’il pense et que beaucoup de gens autour de toi pensent tout bas. Son coureur payé une fortune doit aussi des comptes à son patron. Ça reste la règle. Tu passes ta vie à parler mal des gens derrière ton micro, cachée dans le studio. Ton post est le reflet de ce qui t’a touché en fait, c’est-à-dire toi et ton image ».

Pas le premier accrochage entre Marion Rousse et Patrick Lefevere

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Marion Rousse et Patrick Lefevere s'accrochent en ce qui concerne Julian Alaphilippe. En 2022, alors que la Soudal-Quick Step avait décidé de se passer des services du Français sur le Tour de France, la compagne d'Alaphilippe avait alors lâché un tacle à l'encontre de Patrick Lefevere au moment d'être interrogée sur une présence du double champion du monde lors de la prochaine édition de la Grande Boucle alors que différentes étapes lui correspondaient : « Si Patrick Lefevere nous écoute, le message est passé ».

Jeannie Longo remontée contre Marion Rousse

Néanmoins, il n'y a pas seulement eu des tensions entre Marion Rousse et Patrick Lefevere. Jeannie Longo, figure historique du cyclisme français féminin, a également eu une affaire avec l'ancienne coureuse professionnelle. En 2022, Jeannie Longo avait ainsi reproché à Marion Rousse d'avoir quelque peu la mémoire courte concernant le Tour de France femmes : « Il faut bien le préciser car cela fait plusieurs semaines que j’entends dire que c’est le premier Tour de France féminin, et ce n’est pas très respectueux pour celles qui l’ont déjà couru, pour les vainqueurs comme Marianne Martin, maria Canins ou moi. On a marqué le cyclisme et on est un peu peinée. (...) J’étais énervée d’entendre parler des anciens pros qui disaient que, maintenant le cyclisme c’est autre chose. Nous aussi on a gravi le Granon, l’Izoard, tous les cols mythiques. Balayer tout ça, c’est comme si on ne reconnaissait pas Bernard Hinault ou Bernard Thévenet ».

L'affaire de la caricature