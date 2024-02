Alaphilippe : Marion Rousse pousse un coup de gueule, c’est validé !

Jean de Teyssière

Chez la Soudal Quick-Step, l'ambiance n'est vraiment pas au beau fixe. Ce mardi soir, le patron de l'équipe, Patrick Lefévère a taclé Julian Alaphilippe, estimant que depuis sa revalorisation salariale, son niveau n'a pas augmenté plus que ça. Il a aussi relevé une hygiène de vie indigne du très haut niveau, ce qui a eu le don d'agacer la compagne du coureur, Marion Rousse. Après avoir répondu sèchement au patron d'Alaphilippe, le président du syndicat des coureurs a lui aussi tenu à défendre le cycliste français.

Face aux attaques de Patrick Lefévère, Marion Rousse, la compagne de Julian Alaphilippe, a recadré ce mercredi le patron du Français : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin. Vous ne réussirez pas non plus, comme vous me l'avez déjà évoqué, à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière. Les missions que j'exerce me passionnent et sachez que j'ai plein de projets. Mais je vous le dis, en aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et... de classe. »

«C'est déplorable qu'un employeur puisse avoir de tels propos»

Pour Pascal Chanteur, président de l'UNCP, le syndicat des coureurs, n'a visiblement pas apprécié les propos tenus par Patrick Lefévère sur Julian Alaphilippe, comme il l'explique à L'Équipe : « Cela relève du domaine du privé, du familial. Et ça, c'est déplorable qu'un employeur puisse avoir de tels propos à l'encontre d'un de ses salariés. Ce genre de choses se passerait dans une entreprise lambda, le salarié serait en droit d'aller déposer plainte. Je trouve totalement déplacé ce genre de propos et d'attitude. »

«Lorsqu'il parle de la fête, de l'alcool, c'est tendancieux, cela peut être lié à un problème d'ordre médical»