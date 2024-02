Cyclisme : Lefévère fait all-in pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

En tenant des propos plus que rudes en direction de Julian Alaphilippe, à quelques heures de son premier véritable grand rendez-vous de la saison, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, interpelle. Quel est l’objectif de cette sortie médiatique qui pourrait déchirer définitivement son lien avec le Français ? Analyse.

Ces dernières heures, Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal Quickstep, s’est de nouveau exprimé au sujet de Julian Alaphilippe à l’occasion d’un entretien accordé au média flamand Humo , relayé par cyclismactu.net et Het Laatste Nieuws . Lefévère a de nouveau tapé très fort en direction du double champion du monde : « Julian est un bon gars. Mais après avoir signé son méga contrat, on ne l’a plus vu. J’aime mes coureurs mais je dois être juste. Avec l’âge, vous devez pendre plus soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d’alcool. (…) Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop ».

Le timing de la sortie de Lefévère interpelle

A quelques jours du Omloop Het Nieuwsblad, le premier rendez-vous très important de Julian Alaphilippe, celui où il va vraiment savoir s’il est réellement de retour vers son top niveau, la nouvelle salve de Patrick Lefévère interpelle. Alors que le boss de la Soudal-Quickstep semblait s’être de nouveau mis au soutien de son champion français, le réinstallant comme un vrai leader sur les Flandriennes et en mettant de nouveau l’équipe derrière lui, il apparaît surprenant qu’il fasse tout voler en éclats à quelques heures du vrai coup d’envoi de la saison du Français. Comment peut-on l’expliquer ?

Pourquoi une telle salve ?

Assurément, si Lefévère a jeté un tel pavé dans la marre, au point de prendre le risque de déchirer définitivement sa relation avec Julian Alaphilippe tant ses propos tapent loin et hors du cadre sportif, c’est probablement pour une raison précise. Comme le Français entre dans sa dernière année de contrat, ce n’est pas pour le pousser vers la sortie et libérer du budget, comme cela avait pu être le cas de ces précédentes sorties médiatiques au printemps 2023. Alors pourquoi ? La seule explication rationnelle, c’est que Lefévère tente un coup pour provoquer une réaction chez son champion, comme un électrochoc. Et s’il le fait maintenant, à quelques heures du Het Nieuwsblad ce n’est probablement pas non plus le fait du hasard. Deux hypothèses apparaissent plausibles : soit le manager belge a reçu des éléments l’amenant à penser que le Français n’allait pas tout à fait être prêt samedi prochain et il tente un dernier coup pour le booster en vue du Tour des Flandres, soit à l’inverse, il sait le Français en grande condition et le provoque pour lui donner un surplus de rage avant les rendez-vous du printemps. En tout cas, une chose apparaît certaine : Lefévère a fait all-in pour Alaphilippe.