Cyclisme : Le patron du Tour évoque l’absence d’Alaphilippe…

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, s’est projeté sur l’édition 2024 avec l’énorme match à quatre pour le maillot jaune entre Vingegaard, Pogacar, Roglic et Evenepoel. Il a également évoqué l’absence de Julian Alaphilippe. Décryptage.

Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, s’est longuement exprimé ces derniers jours, à l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net , se félicitant notamment de la grande attente générée par la configuration de cette édition, où quatre grands leaders vont s’affronter au plus haut niveau pour la victoire finale.

« Vingegaard, je l’ai vu sourire lors de la présentation du col de la Bonette… »

Christian Prudhomme a notamment déclaré : « L’attente ? Elle est en effet énorme. On aura donc ces quatre champions ensemble : Vingegaard, le double tenant du titre, Pogacar, celui qui est devenu son challenger, ce qu'on aurait jamais imaginé deux ans plus tôt, et qui a cet instinct de folie qui fait qu'il attaque partout, n'importe où, n'importe quand. J'en discutais avec (son équipier) Matteo Trentin, il me disait : ‘’Oui, il attaque même quand moi je crève et on n'est pas au courant" (rires) ! Ça peut être compliqué pour son équipe, mais pour les fans de vélo c'est exceptionnel. Il y aura donc aussi Roglic, qui a changé d'équipe pour la remarquable Bora-Hansgrohe et a encore l'ambition de gagner le Tour, malgré tous ses pépins. Et puis il y a Remco Evenepoel, qu'on attend comme un exceptionnel poil à gratter. Je pensais sur la dernière Vuelta qu'il allait abandonner après sa défaillance. Et puis il est resté, il a fait des chevauchées solitaires presque tous les jours, et là il a montré qu'il avait un mental extraordinaire. Je rêve évidemment qu'il se mêle à la victoire finale. Il devrait être très à l'aise dans les dix premiers jours du Tour. Je rêve d'une alliance Pogacar-Evenepoel sur l'étape du Lioran. Et la deuxième partie du Tour sera plus pour Vingegaard, avec des cols qui montent très haut. On a vu que plus ça montait haut, plus Vingegaard semblait invincible. J'ai bien vu son sourire lors de la présentation avec le Col de la Bonette… »

« Si on me propose un Tour avec ou sans Alaphilippe… »