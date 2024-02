Cyclisme - Tour : Maillot jaune ? Pourquoi Kuss ne l’exclut pas !

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à globalcyclingnetwork.com, relayé par cyclismactu.net, Sepp Kuss, le grimpeur américain de la Visma-Lease A Bike, n’a pas exclu l’hypothèse d’une victoire dans le Tour de France, un an après son succès à la Vuelta. Cette ambition répond à une logique bien précise. Analyse.

Vainqueur de la Vuelta en 2023, Sepp Kuss s’est prouvé à lui-même qu’il avait la victoire dans un Grand Tour dans les jambes, quand bien même ce succès est aussi lié à l’écrasante domination de la formation Jumbo-VIsma, les deuxième et troisième au général étant ses deux leaders Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, qui acceptèrent de laisser la victoire à leur super équipier américain. A l’occasion d’un entretien accordé à globalcyclingnetwork.com , le grimpeur n’a pas exclu l’hypothèse d’une victoire au Tour de France.

« Tout le monde veut gagner le Tour »

Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Sepp Kuss a notamment déclaré : « Cette saison, je veux juste faire de mon mieux. L’année dernière, j’ai réalisé que je pouvais être parmi les meilleurs sans penser du tout au classement général. Maintenant, si vous regardez des formations comme UAE Team Emirates ou d'autres équipes, elles ont beaucoup de leaders, et vous avez toujours besoin d'un deuxième gars pour utiliser plusieurs cartes d'un point de vue stratégique au cours de la première et de la deuxième semaine. La troisième semaine, ce n'est que les jambes qui parlent. Je ne me fais pas d’illusions. Je vois les gros titres disant 'Sepp veut gagner le Tour', mais tout le monde veut gagner le Tour. Même un sprinteur veut gagner le Tour, mais je ne me berce pas d’illusions ni ne manque d’ambition. Tout le monde doit chercher un titre, mais les gens lisent simplement un titre, et ensuite ils pensent que je n'ai pas la tête sur les épaules, mais si je dis que je veux juste aider, alors les gens disent que je n'ai pas d'ambition et si je dis que je veux jouer ma carte, les gens disent que j'ai gagné La Vuelta uniquement à cause d'une situation de course. C’est vrai, mais je dois aussi viser quelque chose moi-même ».

Une façon de crédibiliser la réponse au Team UAE