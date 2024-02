Cyclisme : Pourquoi Evenepoel est déjà au top !

Alexandre Higounet

Alors qu’il a fixé son grand objectif de la saison avec le Tour de France, acceptant même pour cela de renoncer à prendre sa revanche au Giro, Remco Evenepoel est déjà en très grande condition, lui qui a écrasé une forte concurrence sur ses deux premières courses de la saison, dont le difficile Tour d’Algarve. Il y a très probablement une explication à cela. Analyse.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Remco Evenepoel a tapé très fort pour le lancement de sa saison. Après avoir écrabouillé la difficile Figueira Classic pour sa course de rentrée il y a dix jours, le champion belge a dominé le Tour d’Algarve la semaine dernière, remportant le général ainsi que le contre-la-montré, où il a martyrisé ses concurrents, pourtant de haut niveau avec Daniel Martinez, Sepp Kuss, Wout Van Aert, Ben Healy, Stefen Kung ou encore Thomas Pidcock.

« Je suis super fier de mon équipe »

Au terme de la course, dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Remco Evenepoel n’a pas caché sa satisfaction, quand bien même il a dû laisser la victoire de la dernière étape à Daniel Martinez, au terme d’une difficile ascension finale : « Je suis très content de cette victoire au classement général. L'équipe a géré une situation difficile, avec une échappée très forte, on est resté calme. Avec un gars expérimenté comme Mikel Landa, il sait contrôler les mecs, donc je suis super fier d'eux. Le résultat du jour est un peu plus contrasté. Sur les 20 derniers kilomètres, je ne pouvais plus passer sur le petit plateau, j'étais bloqué sur le grand plateau, donc ça m'a fait un peu mal aux jambes, surtout que je suis quelqu'un qui aime bien avoir une grosse fréquence de pédalage. Je pense que c'est ça qui m'a coûté dans le sprint, parce que je me sentais vraiment puissant, mais avec le braquet que j'ai dû utiliser durant toute la montée, je n'avais plus les jambes. Cependant, je suis très satisfait de cette 3e victoire sur le Tour de l'Algarve, et ça fait 3 succès pour moi en une semaine ».

Pourquoi arriver si vite en grande forme ?

Un élément interpelle cependant : alors qu’il vise un succès au Tour de France cet été, son grand objectif, Evenepoel n’arrive-t-il pas trop vite en grande forme ? A l’analyse, il existe probablement une raison à cela : le leader de la Soudal-Quickstep, qui sait qu’il n’apporte pas toutes les garanties en vue du Tour de France, notamment en haute montagne, où il lui est arrivé des trous d’air réguliers comme l’an dernier au Tour d’Espagne, a probablement souhaité apporter au plus vite des éléments rassurants. Comme un message à ses équipiers pour qu’ils croient en lui en vue du Tour et se mettent au diapason de cette ambition. Comme une manière, aussi, de faire le plein de confiance à titre personnel en remportant une épreuve d’une semaine au parcours assez montagneux.