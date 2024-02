Cyclisme - Tour de France : Kuss répond à la stratégie des UAE !

Alexandre Higounet

Du côté de l’équipe Visma-Lease A Bike, on a visiblement compris que la stratégie de l’équipe UAE en vue du Tour de France était bel et bien d’encercler Jonas Vingegaard en multipliant les menaces avec plusieurs grands leaders au départ. Et on se tient prêt à y répondre comme l’a indiqué Sepp Kuss récemment…

Depuis l’annonce effectuée par la direction du Team UAE de la sélection pour le prochain Tour de France, avec une équipe comprenant cinq vainqueurs potentiels de la Grande Boucle avec Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Joao Almeida, Adam Yates et Pavel Sivakov, le10sport.com analyse que la formation mise sur une stratégie à multi-leaders afin d’encercler Jonas Vingegaard en multipliant la menace, consciente que l’option d’un duel en un contre un entre Pogacar et le champion danois était promis à l’échec comme ces deux dernières saisons, a fortiori cette année, alors que le Slovène aura au préalable couru le Tour d’Italie.

UAE et la stratégie de l’encerclement

Si la direction sportive de l’équipe UAE a régulièrement tempéré cette idée, annonçant que le leader était bel et bien Tadej Pogacar, la constitution de l’équipe apparaît bien plus parlante que ces déclarations officielles, et au sein de l’équipe Visma-Lease A Bike, on l’a visiblement bien compris. A l’occasion d’un entretien accordé à globalcyclingnetwork.com , Sepp Kuss, le lieutenant principal de Jonas Vingegaard sur le Tour, a laissé entendre que l’équipe hollandaise était préparée à cette éventualité.

« Vous avez toujours besoin d’un deuxième gars pour avoir plusieurs cartes »