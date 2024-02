Cyclisme - Tour : Pogacar hanté par Vingegaard ? Il y croit

Alexandre Higounet

S’il se dit persuadé que s’il est un coureur en mesure de réaliser le doublé Giro-Tour, c’est bien Tadej Pogacar, Jens Voigt, l’ancien coureur devenu consultant média, glisse malgré tout entre les lignes que le champion slovène pourrait bien avoir été marqué par sa défaite deux ans de suite face à Vingegaard. Au point d’en avoir modifié son programme…

A l’occasion d’un entretien accordé au site globalcyclingnetwork.com , Jens Voigt, un ancien guerrier des pelotons, infatigable rouleur aujourd’hui devenu consultant média, a livré son opinion sur la faisabilité d’un doublé Giro-Tour pour Tadej Pogacar.

Cyclisme : Triplé Giro-Tour-Vuelta pour Pogacar ? https://t.co/71kQb9kmEN pic.twitter.com/DArY8mrdYs — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Pour Voigt, Pogacar est capable de réaliser le doublé, mais…

Pour Jens Voigt, l’évolution du suivi physiologique des coureurs grâce à une maitrise beaucoup plus étendue de leurs données d’entraînement rend possible l’enchaînement Tour d’Italie-Tour de France. Selon lui, un coureur hors-norme comme Pogacar apparaît en mesure de parvenir à l’exploit de remporter les deux courses : « Aujourd’hui, l’entraînement est une bien meilleure façon d’arriver en forme que la course. Tu peux contrôler l’énergie que tu consommes, tu peux contrôler ton poids, tu peux contrôler le moindre effort que tu réalises à l’entraînement. Certes, le doublé Giro-Vuelta reste le plus abordable comme Primoz Roglic l’aurait fait l’an dernier, mais il n’a pas été autorisé à gagner la Vuelta. Il y a suffisamment de temps entre le Giro et la Vuelta. Avec le Giro et le Tour, il existe un écart compliqué à gérer entre les deux courses. C’est trop long pour maintenir son top niveau pour les deux couses, car tu peux rester au top quatre semaines, mais c’est impossible de le rester 12 semaines jusqu’à la fin du Tour. A l’inverse, le temps entre les deux courses est trop court pour couper une semaine et repartir sur un cycle de forme. C’était problématique dans le passé récent, mais avec les entraîneurs et les données dont disposent les coureurs aujourd’hui, c’est gérable. Tadej dispose d’une équipe incroyablement forte, et c’est un gagnant. Il ne va pas au Tour d’Italie pour finir 7ème. Ce n’est pas son genre. (…) Le doublé ? Si quelqu’un peut le faire, c’est Pogacar. Qui aurait pu croire qu’il aurait été en mesure de remporter le Tour des Flandres ? Donc je pense qu’il peut réaliser le doublé ».

« Il doit aussi penser qu’il a été deuxième derrière Vingegaard à deux reprises au Tour… »