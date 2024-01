Cyclisme : Un cinquième homme pour le maillot jaune ?

Alexandre Higounet

Alors que la lutte pour le maillot jaune s’annonçait déjà dantesque au plus haut niveau entre les quatre ténors du peloton mondial, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, voilà qu’un ancien grand champion amorce son grand retour et pourrait entraîner le quatuor dans un match à cinq... Explication.

Cette saison, le Tour de France s’annonce comme un véritable combat des chefs. Outre Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant, et Tadej Pogacar, qui va tenter un incroyable doublé Giro-Tour, une authentique incongruité dans le cyclisme moderne, deux autres grands prétendants au maillot jaune prendront en effet le départ avec la réelle ambition de l’emporter : Primoz Roglic, qui a quitté la Visma-Lease A Bike pour la Bora-Hansgrohe afin d’être en mesure de réellement jouer sa chance, et Remco Evenepoel, qui s’est fixé comme grand objectif d’être le premier belge depuis Eddy Merckx a remporté la Grande Boucle, et qui disposera d’une équipe totalement dédiée à son ambition. On s’oriente donc vers un terrible match à quatre, au résultat plus qu’indécis.

Bernal impressionne au championnat de Colombie

Mais il se pourrait bien qu’on n’en reste pas là et qu’un cinquième larron, appartenant à la même catégorie des grands champions, vienne se mêler à la lutte d’ici au début du mois de juillet. En effet, ces derniers jours, Egan Bernal, l’ancien vainqueur du Tour de France 2019, et dont la carrière a été freinée par le terrible accident qu’il a subi à l’entraînement il y a deux ans, a refait parler de lui au championnat de Colombie la semaine dernière. S’il n’a pas remporté la course, terminant au final troisième, Bernal a affiché un niveau de forme qui a impressionné les observateurs.

« Une réelle ambition de retrouver mon niveau d’avant »