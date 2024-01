Cyclisme : Triplé Giro-Tour-Vuelta pour Pogacar ?

Alexandre Higounet

Si Tadej Pogacar venait à réaliser l’exploit de remporter le Tour d’Italie et le Tour de France, comme il en a exprimé l’ambition cette saison, pourrait-il se laisser aller à tenter dans la foulée un incroyable triplé en enchaînant avec la Vuelta ? Alberto Contador en est persuadé. Tadej Pogacar n’a pas confirmé, mais n’a pas repoussé l’idée non plus…

Depuis la révélation de sa volonté de doubler Tour d’Italie et Tour de France cette saison, dans l’idée de remporter les deux courses et de réaliser un doublé inédit dans l’histoire moderne du cyclisme, Tadej Pogacar suscite les interrogations : sera-t-il réellement en mesure de lutter avec Jonas Vingegaard en ayant déjà disputé le Giro ? Pour Alberto Contador, cela ne fait guère de doute. Ces derniers jours, l’ancien champion espagnol est même allé plus loin. A l’occasion d’un entretien à la Gazzetta Dello Sport , Contador avait notamment lancé que Tadej Pogacar tenterait probablement un triplé historique Giro-Tour-Vuelta si jamais il parvenait dans un premier temps à remporter le Tour d’Italie et le Tour de France.

Contador croit que Pogacar va le tenter s’il gagne Giro et Tour…

Interrogé sur le sujet par le site globalcyclingnetwork.com , le champion slovène a tenu à modérer la conviction du champion espagnol, sans pour autant rejeter complètement l’idée : « Je ne pense pas, en tout cas pas pour maintenant. Prenons les choses étape par étape et voyons déjà comment débute la saison et comment se déroule ma préparation pour le Tour d’Italie ».

« Attendons de voir ce qu’il me reste après la première moitié de saison »