Cyclisme : Pogacar résigné face à Vingegaard ? Il n’y croit pas !

A l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard, l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, ne croit pas que la participation au Giro de Tadej Pogacar soit un aveu de faiblesse par rapport à Vingegaard. Selon lui, ce serait même tout l’inverse. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse que le choix de Tadej Pogacar de s’aligner au Giro avant le Tour de France constitue un aveu de faiblesse, comme le signe que le champion slovène ne se sent pas en mesure de dominer Jonas Vingegaard sur le Tour de France et qu’en conséquence, il préfère sécuriser en Italie une victoire dans un Grand Tour au préalable. Si vraiment Pogacar était déterminé à affronter Vingegaard pour remporter le Tour de France, aurait-il décidé de s’aligner au Giro au préalable, ce qui va fatalement entamer ses ressources ?

La composition du Team UAE tend à confirmer le doute

De même, la composition XXL retenue par la Team UAE sur le Tour, avec cinq prétendants potentiels au maillot jaune (Tadej Pogacar, Joao Almeida, Juan Ayuso, Adam Yates, Pavel Sivakov) confirme la tendance, laissant deviner que le staff va adopter une stratégie d’encerclement de Vingegaard, afin de multiplier la menace pour épuiser le Danois et non celle d’un duel en un contre un avec Pogacar.

« Pogacar, c’est le meilleur coureur du monde »