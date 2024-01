Cyclisme : Alaphilippe, ce que signifie son absence du Tour

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe et Patrick Lefévère, le manager de l’équipe Soudal-Quickstep, ont officialisé à tour de rôle la non-participation du Français au prochain Tour de France, et son inscription au Giro à la place. Ce changement de programme du double champion du monde vient apporter un éclairage net sur sa position au sein de la formation belge. Analyse.

Il y a quelques heures, Julian Alaphilippe et Patrick Lefévère ont annoncé que le double champion du monde ne participerait pas au prochain Tour de France et disputerait le Giro à la place, à l’instar du choix effectué par Wout Van Aert avec Visma-Lease A Bike. Patrick Lefévère a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Le Tour pour Alaphilippe ? A priori non, parce que voir Julian en 100% domestique de Remco Evenepoel, je n'aime pas cette image-là. Je pense que le Giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent mais que les gens aiment. Un coureur mécontent dans une équipe est inutile. Il a eu l'occasion de partir car plusieurs équipes ont cherché à le recruter. J'ai eu des discussions avec lui, mais l'année d'avant, pas l'année passée. J'ai dit les choses que je voulais dire mais je ne suis pas quelqu'un qui se répète. On a trouvé un accord. Il m'a dit : 'Patrick donne-moi encore un hiver'. C'est à lui maintenant de le montrer. J'aime les coureurs qui répondent à la pédale et il va le faire. Je pense qu'il est encore capable de faire des résultats ».

Cyclisme : Nouvelle tension entre Soudal-Quickstep et Alaphilippe ? https://t.co/ZtlqiCMhi9 pic.twitter.com/uaoW7DDJeN — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

« Faire le Giro était dans ma tête depuis un moment »

Dans la foulée, Julian Alaphilippe avait précisé à L’Equipe que c’était lui qui avait initialement évoqué l’idée de ne pas disputer le Tour de France : « Ce n’est pas une non-sélection et ce n’est pas une punition du tout. Faire le Giro était dans ma tête depuis un petit moment. La question était de savoir quand j’allais y participer et cet hiver quand on a établi le programme, j’ai dit : 'Pourquoi pas cette année ?' Entre l’Australie, les classiques et le Giro, j’avais envie de changement. C’était mon idée première et quand j’ai évoqué ça, Patrick m’a tout de suite confirmé qu’il ne voulait pas me voir comme équipier de Remco sur le Tour. Ce n’est pas mon rôle, ni ma valeur de faire ça ».

Evenepoel-Alaphilippe, l’articulation impossible

Ce changement de programme, loin d’être une sanction, constitue à l’inverse la preuve qu’au sein de l’équipe belge, on est prêt à réinstaller de nouveau Alaphilippe dans un plein leadership. Mais aussi, cela vient confirmer que l’articulation était impossible à trouver entre le Français et le « Tour Project » d’Evenepoel. Entre le Belge qui n’a jamais émis le moindre signal comme quoi il comptait sur le Français dans sa quête du maillot jaune, laissant plutôt entendre l’inverse, et Julian Alaphilippe qui pouvait difficilement imaginer disputer le Tour de France - au risque de s’éliminer toute chance de médaille d’or aux JO quinze jours plus tard- uniquement pour se mettre au service d’Evenepoel, il était évident que leurs chemins ne seraient plus amenés à se croiser.