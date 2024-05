PSG : Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique avant le choc

Jean de Teyssière

Ce mardi, le PSG accueillera Dortmund au Parc des Princes, pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. À l'aller, les hommes de Luis Enrique s'étaient inclinés 1-0 et devront donc réaliser un gros match pour renverser la situation. Surtout que Dortmund est très solide hors de ses bases cette saison car à part le Bayer Leverkusen, personne fait mieux en Allemagne à l'extérieur.

En Ligue des Champions cette saison, le Borussia Dortmund a réellement créé la surprise. Présent dans le groupe de la mort en compagnie du PSG, l'AC Milan et Newcastle, pas grand monde voyait les hommes d'Edin Terzic finir à la première place. C'est pourtant ce qu'il s'est passé, avant que les Borussen n'éliminent consécutivement le PSV Eindhoven et l'Atlético de Madrid. Après avoir remporté le match aller au Westfalenstadion face au PSG, 1-0, les coéquipiers de Jadon Sancho vont arriver au Parc des Princes dans de très bonnes dispositions.

Dortmund a bien préparé le match retour

Contrairement au PSG, le Borussia Dortmund jouait un match de championnat ce week-end. Face au neuvième de Bundesliga, Augsbourg, les joueur de Dortmund, emmenés par un Marco Reus des grands soirs ont tranquille déroulé pour gagner 5-1. Reus a délivré 2 passes décisives pour un but marqué et Dortmund a préparé du mieux possible cette demi-finale retour de la Ligue des Champions.

Dortmund, meilleur équipe d'Allemagne à l'extérieur derrière Leverkusen

Sauf que pour Luis Enrique et ses joueurs, une statistique ne vient pas rassurer les troupes. Si cette saison, en Allemagne, le Bayer Leverkusen est intouchable avec 42 points récoltés hors de leur base, le Borussia Dortmund est la deuxième meilleure équipe d'Allemagne, avec 30 points. Au Parc des Princes, les hommes d'Edin Terzic arriveront donc en sachant gérer une rencontre à l'extérieur.