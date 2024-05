PSG : Coup dur pour Luis Enrique, il a tranché !

Benjamin Labrousse

Mercredi, en plus de s’être incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a perdu Lucas Hernandez sur blessure. Alors que la saison du défenseur français est terminée, Bixente Lizarazu estime que Luis Enrique doit faire confiance à Danilo Pereira pour le match retour ce mardi (21h).

Le PSG a soif de revanche. Mercredi, les Parisiens ont été battus par le Borussia Dortmund (1-0) à l’occasion du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Désireux d’inverser la tendance ce mardi au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique devront composer sans Lucas Hernandez.

Fin de saison pour Lucas Hernandez

Remplacé à la 42ème minute par Lucas Beraldo, l’international Français a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Un énorme coup dur pour Lucas Hernandez, qui manquera l’Euro avec l’équipe de France cet été, mais également le début de saison 2024-2025 avec le PSG. Mais désormais, Luis Enrique va devoir trancher. Qui de Danilo Pereira, Lucas Beraldo, ou encore de Milan Skriniar sera aligné aux côtés de Marquinhos mardi soir au Parc des Princes ? Pour Bixente Lizarazu, l’entraîneur parisien doit absolument miser sur l’expérimenté Portugais.

« Danilo a cette expérience »