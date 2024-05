Un joueur promet un retour fracassant au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le verdict est déjà tombé pour Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur arrivé au PSG l'été dernier est donc forfait pour la fin de saison, mais également pour l'Euro. Fidèle à son tempérament, l'international français promet toutefois de revenir encore plus fort après sa blessure.

Après 2019 et 2022, Lucas Hernandez est victime d'une troisième rupture du ligament croisé. Il y a un an et demi, c'était dans les premières minutes de la Coupe du monde au Qatar, le privant ainsi de la suite de la compétition, cette fois-ci, c'est l'Euro que va rater le joueur du PSG, qui s'est blessé mercredi soir sur le but du Borussia Dortmund. D'ailleurs, le club de la capitale a confirmé la nature de la blessure de Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez se blesse gravement...

« Sorti sur blessure lors du match d'UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’IRM pratiquée ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite », révèle le PSG par le biais d'un communiqué.

... et promet de revenir encore plus fort