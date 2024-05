PSG : Donnarumma imite Mbappé et annonce du lourd !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Avant le match retour au Parc des Princes mardi, Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma ont rappelé qu'il restait une deuxième manche à jouer, et que rien n'était fait pour le moment.

Après avoir fait tomber le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG recroise la route du Borussia Dortmund dans le dernier carré de la compétition. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés au match aller, programmé ce mercredi soir au Signal Iduna Park du BVB (1-0). Malgré tout, Kylian Mbappé reste confiant avant le match retour, ayant sonné la révolte en story sur Instagram . « Mi-temps, ici c'est Paris » , a posté le numéro 7 du PSG.

«Ce n’est que la première mi-temps »

En parallèle, Gianluigi Donnarumma a également rappelé que le PSG et le Borussia Dortmund n'étaient qu'à la mi-temps de leur duel. « C’est dommage pour les occasions manquées, c’est dommage cette première mi-temps, mais on a vu une belle équipe jouer, c’est toujours difficile de jouer ici, ils ont des supporters incroyables, nous aussi, et mardi au Parc des Princes on va le voir. C’est important pour nous d’avoir toujours les supporters derrière nous » , a déclaré le gardien italien, avant d'en rajouter une couche.

«On est positif pour mardi»