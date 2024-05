Un scandale dénoncé, le PSG frôle la catastrophe

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG disputait sa demi-finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Le club de la capitale s'est malheureusement incliné 1-0, et il est donc en ballottage défavorable pour une qualification en finale. Mais le score aurait pu être bien plus lors, si l'arbitre de la rencontre avait donné un penalty à Niclas Füllkrug, suite à une poussette de Nuno Mendes. Mais Anthony Taylor n'a finalement pas donné faute pour l'attaquant allemand, et celui-ci a affirmé comprendre cette décision.

Après avoir affronté le Borussia Dortmund en phase de poule, le PSG retrouvait le club allemand en demi-finale de Ligue des Champions. Les Parisiens avaient eu beaucoup de mal il y a quelques mois, et cela a encore été le cas ce mercredi soir. Les partenaires de Marquinhos se sont inclinés 1-0, et ils sont donc en mauvaise posture pour atteindre une hypothétique finale.

Füllkrug a puni le PSG

Le Borussia Dortmund a pris l'avantage dans cette double confrontation grâce à un but de son attaquant de pointe, Niclas Füllkrug. Ce dernier lancé en profondeur par Nico Schlotterbeck a fusillé Gianluigi Donnarumma d'un tir puissant du gauche, malgré le retour de Lucas Hernandez, qui s'est malheureusement blessé sur cette action.

Füllkrug aurait pu hériter d'un penalty