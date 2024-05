PSG : Kylian Mbappé écrase tout et marque l'histoire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sans surprise, Kylian Mbappé est nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Meilleur buteur du championnat, l'attaquant du PSG sera d'ailleurs le grand favori face à Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre Lees-Melou et Edon Zhegrova, et pourrait ainsi remporter cette distinction pour la 5e fois de suite. Mais l'un des autres nommés peut-il l'empêcher d'entrer dans l'histoire ?

Mardi, les nommés pour la cérémonie des Trophées UNFP ont été dévoilés. Un moment toujours très attendu et qui génère forcément de nombreux débats. Cette année n'échappe pas à la règle, notamment en ce qui concerne le trophée du meilleur joueur de la saison. Cependant, un nom fait évidemment l'unanimité à savoir celui de Kylian Mbappé. En passe d'écrire l'histoire, l'attaquant du PSG peut-il être battu ?

Mbappé sans concurrence pour le trophée de meilleur joueur de L1 ?

Meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé sera évidemment l'immense favori pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Son principal concurrent sera d'ailleurs son coéquipier du PSG Ousmane Dembélé. Auteur d'une magnifique première saison à Paris, l'ailier français est le meilleur passeur de L1. Malgré leurs excellentes prestations, Pierre-Emerick Aubameyang (OM), Pierre Lees-Melou (Brest) et Edon Zhegrova (LOSC) ne semblent pas en mesure de rivaliser avec les deux joueurs du PSG.

Vers un cinquième titre historique pour Mbappé

Et si jamais la logique est respectée, Kylian Mbappé entrerait encore un peu plus dans l'histoire du football français. Et pour cause, déjà sacré à quatre reprise, l'attaquant du PSG possède le record et compte donc l'améliorer. Surtout, si jamais il venait à être désigné meilleur joueur de L1 une cinquième fois, ce serait consécutivement, ce qui représente une incroyable performance. Avant Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic détenait le record avec trois sacres, mais même le géant suédois n'avait pas réussi à le faire de façon consécutive.



Selon vous, Kylian Mbappé sera-t-il nommé meilleur joueur de L1 cette saison ?