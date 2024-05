Il l'annonce, un flop du PSG a choisi la France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Récemment transféré à l'Eintracht Francfort, Hugo Ekitike a un autre choix sportif à faire. Disposant de la nationalité français et camerounaise, l'ancien buteur du PSG va devoir choisir sa prochaine sélection. A la tête des Lions indomptables depuis quelques heures, Marc Brys semble avoir vendu la mèche au cours d'un entretien accordé au Monde ce mardi.

Hugo Ekitike ne gardera pas le PSG dans son cœur. Mis au placard depuis le début de la saison, suite à son refus de quitter le club parisien lors du dernier mercato estival, le buteur a définitivement rejoint les rangs de l'Eintracht Francfort. Le joueur a vu l'équipe allemande lever sa clause libératoire, estimée à 20M€. Désormais sous contrat avec la formation de Bundesliga, Ekitike est face à un autre dilemme.

Ekitike aurait refusé le Cameroun pour la France

Bien que né à Reims, Ekitike est éligible à la sélection camerounaise, le pays de son père. Selon Marc Brys, nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, le buteur semble avoir pris sa décision. « Nous devons respecter son choix » a confié le technicien lors d'un entretien au Monde , laissant entendre qu'Ekitike avait tranché en faveur de la France.

Henry l'observe de près