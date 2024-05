Panique au PSG, ce joueur a un problème

Amadou Diawara

Très performant sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma est en difficulté lorsqu'il a le ballon dans les pieds, ou quand il doit s'imposer face à des adversaires dans le domaine aérien. Interrogé sur le gardien du PSG, Christophe Lollichon a ciblé ses principaux points faibles, avant de lui apporter une solution pour être plus à l'aise.

Lors de l'été 2021, Giangluigi Donnarumma a quitté l'AC Milan - son club formateur - pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Depuis sa signature, le portier italien se montre impérial sur sa ligne de but. Toutefois, Gianluigi Donnarumma peine à se montrer aussi performant ballon au pied ou lors de ses sorties aériennes. Interrogé par L'Equipe , Christophe Lollichon a pointé du doigt les points faibles de Gianluigi Donnarumma.

«Donnarumma a des difficultés dans sa position de départ»

« Les interventions aériennes de Gianluigi Donnarumma ? On sent qu'il y va un peu plus. Mais ce qui pose un problème, c'est que Donnarumma a des difficultés dans sa position de départ, trop basse, sa prise d'informations et sur l'appréciation des trajectoires. Ce qui constitue les trois éléments centraux pour le jeu aérien » , a déclaré Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, avant d'en rajouter une couche.

«Il faut mettre en place des sécurités défensives différentes»