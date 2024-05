PSG - Real Madrid : Nouvelle bataille à 45M€ après Mbappé ?

Pierrick Levallet

Après s'être longtemps battus dans le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid devraient se livrer un autre bras de fer sur le mercato. Franco Mastantuono aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. Mais le crack de River Plate plairait aussi aux Merengue, qui seraient passés à l'action pour son transfert.

Pendant de nombreux mois, le PSG et le Real Madrid se sont livrés une grande bataille dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le dossier semble avoir tourné en faveur de la Casa Blanca , puisque la star de 25 ans a fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il comptait partir libre à l’issue de la saison. Le PSG explorerait donc d’autres pistes pour compenser son départ. Mais les Rouge-et-Bleu devraient encore retrouver le club madrilène sur leur route.

Le Real Madrid s'active pour Mastantuono

D’après les informations de SPORT , le Real Madrid serait passé à l’action pour Franco Mastantuono, dans le viseur du PSG. Les négociations seraient bien entamées entre les Merengue et River Plate. Les dirigeants des deux clubs se seraient déjà rencontrés pour discuter d’un éventuel transfert du crack de 16 ans, qui dispose d’une clause libératoire de 45M€.

Un nouveau duel avec le PSG en vue ?

Le dossier devrait d’ailleurs se disputer entre le Real Madrid et le PSG. Le média espagnol a fait savoir que Manchester City avait lâché l’affaire après avoir bouclé le transfert de Claudio Echeverri. Chelsea, de son côté, n’aurait pas vraiment bougé et le FC Barcelone serait déjà hors-jeu pour Franco Mastantuono. Un nouveau bras de fer semble prendre forme entre le PSG et le Real Madrid sur le mercato.