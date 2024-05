PSG : Le Real Madrid ironise sur le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel concernant l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour autant, il ne fait aucun doute que la saison prochaine, l’actuel joueur du PSG portera le maillot merengue. Néanmoins, dans la capitale espagnole, on refuse de se projeter trop sur l’avenir avec Mbappé. Ça a notamment été le cas de Toni Kroos, qui a préféré manier l’humour pour évoquer le sujet.

Après avoir essuyé de nombreux échecs, le Real Madrid s’apprêterait enfin à accueillir Kylian Mbappé. En fin de contrat au PSG, le Français est attendu d’ici quelques mois chez les Merengue. Cependant, pour le moment, au sein du vestiaire du Real Madrid, on refuse de voir trop loin en ce qui concerne l’avenir avec Mbappé…

« Ce n’est pas mon problème »

En zone mixte ce mardi soir après la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid, Toni Kroos a été interrogé sur Kylian Mbappé. Questionné sur une association avec Vinicius Jr et Jude Bellingham, l’Allemand a alors lâché : « Associer Mbappé, Vinicius et Bellingham ? C’est le futur, ils ne seront pas ensemble pour le match retour. Donc ce n’est pas mon problème ».

« Ça fonctionnerait bien »