Le PSG est prévenu, il veut «agresser» Mbappé !

Axel Cornic

Capitaine du Borussia Dortmund, Emre Can s’est présenté en conférence de presse ce mardi, à la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il a notamment parlé de la menace Kylian Mbappé, qu’il aura en face de lui ce mercredi, sur la pelouse du Signal Iduna Park.

Nous y sommes presque ! Dans quelques heures, le PSG va jouer une partie de son avenir européen avec une demi-finale aller de Ligue des Champions. Ce sera contre le Borussia Dortmund, que les Parisiens avaient battu lors des phases de poule avant de faire match nul.

« Kylian Mbappé est l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur »

Sur la pelouse ce mercredi, il y aura notamment Emre Can, qui en conférence de presse a avoué se méfier de Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé est l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur. Je pense qu'il faut être agressif contre lui et toujours essayer d'être deux au marquage si possible » a expliqué le capitaine du BVB.

« Il faut se préparer à gagner les duels contre lui »