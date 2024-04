Mercato - PSG : Un grand nom étranger confirme des négociations !

La rédaction

Le Paris-Saint Germain se prépare à vivre une fin de saison folle. Déjà champions de France et qualifiés pour la finale de la Coupe de France, les protégés de Luis Enrique joueront mercredi une demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Et dans l’effectif allemand, un joueur a bien failli signer au PSG par le passé…

La tension est à son comble. Mercredi, le Paris-Saint Germain s’apprête à jouer le match le plus important de sa saison. Toujours en quête de la première Ligue des Champions de son histoire, le club parisien affrontera le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park lors du match aller. Interrogé par l’Équipe , un pilier du club allemand a expliqué avoir été proche d’évoluer au Parc des Princes.

« Il y a effectivement eu des négociations »

C’est Emre Can, milieu de terrain de l’équipe jaune et noire, qui a évoqué ses négociations passées avec le PSG pour un transfert : « Il y a effectivement eu des négociations entre mes agents et le PSG et, deux fois, j’ai failli y signer. Mais au final, il n’y a pas eu d’accord. »

Can déterminé à battre Paris