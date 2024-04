Mercato : Le vestiaire de l'OM réagit pour le successeur de Gasset

Thibault Morlain

Avec Jean-Louis Gasset qui doit quitter le banc de l’OM à l’issue de la saison, le club phocéen doit se trouver un nouvel entraîneur pour l’avenir. Tandis que plusieurs noms circulent, Pablo Longoria a une priorité : Paulo Fonseca, aujourd’hui au LOSC. Un entraîneur que connaît très bien Jordan Veretout, joueur de l’OM. Ce dernier en a d’ailleurs dit plus à propos du Portugais.

Après le LOSC, l’OM pour Paulo Fonseca ? Le nom du Portugais revient de plus en plus sur la Canebière pour remplacer Jean-Louis Gasset. Selon les informations du 10sport.com, l’entraîneur des Dogues est la priorité de Pablo Longoria pour être le futur entraîneur de l’OM. Une arrivée à Marseille qui donnerait alors la possibilité à Paulo Fonseca de retrouver Jordan Veretout qu’il a connu à l’AS Rome.

OM : Gasset plombé par Marcelino ? https://t.co/xc6mhcfQFf pic.twitter.com/XiqUqjql0g — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

« Je l’admire »

Pour La Provence , Jordan Veretout s’est remémoré le temps avec Paulo Fonseca à l’AS Rome. « Avec Fonseca, c’était top ! On s’est régalé, il aime le jeu, que ses milieux de terrain touchent le ballon, que ça bouge. J’ai beaucoup appris avec lui. Je l’admire. Ce n’est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c’est la patte du coach. C’est bien pour notre championnat », a avoué le joueur de l’OM.

« Je l’apprécie beaucoup, mais je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir »