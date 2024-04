OM - Gasset : C’est déjà terminé pour cet entraîneur ?

Hugo Chirossel

Alors que Jean-Louis Gasset partira au terme de son contrat, à la fin de la saison, l’OM est à la recherche de l’entraîneur qui viendra lui succéder à partir de la saison prochaine. En ce sens, les dirigeants marseillais ont fait de Paulo Fonseca leur priorité, lui qui serait également dans le viseur de West Ham. Et c’est le club anglais qui pourrait finalement rafler la mise.

Comme l’année dernière, l’OM est de nouveau sur la piste de Paulo Fonseca. Au moment du départ d’Igor Tudor, Marseille avait tenté de recruter l'actuel entraîneur du LOSC, à qui il restait alors un an de contrat. Un bail qui prend fin en juin prochain et alors que Jean-Louis Gasset ne prolongera pas l’aventure au-delà de cette saison, l’OM a ciblé Paulo Fonseca pour venir lui succéder, comme indiqué par Le 10 Sport .

OM : Mission impossible pour Pablo Longoria ? https://t.co/tPVpLXXi3Z pic.twitter.com/UeQSeK2wxa — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Fonseca rêve de Premier League

Un dossier dans lequel l’OM va devoir composer avec une forte concurrence. D’après les informations de TEAMtalk , qui confirme l’intérêt des dirigeants marseillais, Paulo Fonseca serait aussi dans le viseur de l’OL, où il pourrait remplacer Pierre Sage. L’AC Milan, qui cible aussi Julen Lopetegui, penserait également à lui pour succéder à Stefano Pioli. Mais c’est finalement West Ham qui pourrait tirer son épingle du jeu. Les Hammers voudraient en faire le successeur de David Moyes, sur le départ, ce qu’ils pourraient réussir à faire, puisque le rêve de Paulo Fonseca serait d’entraîner en Premier League.

«Je n’ai pas encore décidé»