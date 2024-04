Mercato : Un entraîneur répond à l’OM en direct !

Hugo Chirossel

Alors que Jean-Louis Gasset partira au terme de son contrat en juin, l’OM veut faire de Paulo Fonseca son nouvel entraîneur. Le technicien portugais, libre à la fin de la saison, est la priorité des dirigeants marseillais. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du LOSC s’est exprimé à propos de son avenir.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM sait déjà par qui il veut remplacer Jean-Louis Gasset. Paulo Fonseca, déjà contacté l’année dernière après le départ d’Igor Tudor, est la priorité des dirigeants marseillais. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du LOSC a assuré qu’il n’avait pas encore pris de décision à propos de son avenir.

« Je n’ai pas encore décidé »

« On a beaucoup parlé de mon avenir, comment je vis cette fin de saison ? Tranquillement et totalement concentré sur les quatre derniers matchs. J’ai déjà dit que mon avenir n’était pas important maintenant, le futur du LOSC est le plus important avec les quatre prochains matchs. je suis totalement concentré sur le match. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ? Non. Je n’ai pas encore décidé », a déclaré Paulo Fonseca.

