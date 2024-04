Mercato : L’OM en galère pour Paulo Fonseca…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité. Mais Pablo Longoria n’a pas la tâche facile. Entre le risque de ne pas disputer de compétition européenne la saison prochaine et la concurrence étrangère, le dossier est plus que complexe.

L’OM a craqué pour Paulo Fonseca. Depuis deux ans, le technicien portugais affiche une maîtrise du championnat de France, un style de jeu et une capacité à bâtir une équipe compétitive. Autant de critères recherchés par Pablo Longoria, qui souhaite confier les rênes à un technicien capable de s’inscrire dans la durée. Après avoir « consommé » 5 entraîneurs en 3 ans, l’OM a besoin de stabilité. Mais le poisson Fonseca est dur à ferrer…

Une piste de longue date

Pour séduire Paulo Fonseca, l’OM a choisi d’adopter une stratégie très claire : le pressing. Comme révélé par le10sport.com , Pablo Longoria surveille le profil du Portugais depuis plusieurs années. Il faisait même partie des dernières short-list de l’OM lorsqu’Igor Tudor puis Marcelinho ont finalement été choisis. Et depuis quelques mois, Longoria maintien le contact avec Fonseca. L’état-major marseillais affiche une forte envie de le voir venir et tenter de lui transmettre toute la confiance dont il pourrait bénéficier s’il disait oui à Marseille.

Fonseca a la cote

Le souci, c’est que l’OM n’est pas dans une situation idéale pour pouvoir totalement séduire Paulo Fonseca. D’abord, le club n’a pas la certitude de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Si la victoire contre le RC Lens (2-1) relance les chances phocéennes, à trois journées de la fin du championnat, les places sont de plus en plus chères. Il restera à la bande à Aubameyang un exploit en Europa League, où les Marseillais ont une demi-finale à disputer contre l’Atalanta Bergame. Mais cette incertitude n’aide pas à la négociation. De plus, la concurrence des clubs européennes est très forte. Paulo Fonseca jouit d’une grosse cote sur le marché et pourrait recevoir des offres bien plus alléchantes, financièrement et sportivement, que celle de l’OM.

Lille n’a pas dit son dernier mot

L’avenir de Paulo Fonseca a des chances de s’écrire ailleurs que dans le Nord. Nos sources indiquent que le technicien portugais aspire à saisir l’opportunité de relever un nouveau défi. Mais du côté du LOSC, on n’abandonne surtout pas l’idée de le conserver encore une saison. Quatrième de Ligue 1, Lille peut encore rêver de Ligue des Champions. Si Olivier Létang parvient à trouver les arguments, sportifs (recrutement) et financiers, il n’est pas impossible de voir Paulo Fonseca tenter le pari. Comme il l’a fait au Shakthar Donestk (2016-2019), unique club dans lequel il est resté plus de deux saisons.