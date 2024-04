Mercato - OM : «Aucun problème», un joueur est chaud pour signer !

La rédaction

Auteur du but victorieux de l'OM dimanche soir face au RC Lens (2-1), Pape Gueye pourrait bien ne pas revêtir la tunique marseillaise la saison prochaine. Alors que son contrat expire à l’issue de l’exercice en cours, le milieu de terrain sénégalais a néanmoins ouvert la porte à une prolongation de dernière minute.

Arrivé en juillet 2020 du côté de l’OM, Pape Gueye (25 ans) n’est pas au mieux depuis le début de la saison. Auteur de 12 petites apparitions en Ligue 1, le milieu de terrain sénégalais retrouve toutefois un temps de jeu régulier depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, ce qui pourrait totalement relancer son avenir à l'OM malgré un contrat qui arrivera à expiration en juin prochain.

Avenir incertain pour Gueye

Alors que l’Olympique de Marseille s'est relancé dans la course à l'Europe dimanche soir en battant le RC Lens (2-1), Pape Gueye a fait le point en zone mixte après la rencontre sur son futur : « Je ne sais pas ce que sera mon avenir mais ce qui est sûr, c’est qu’à chaque fois que j’aurais le maillot de l’OM, je donnerai tout », indique l'international sénégalais.

« Si j'ai ça, aucun problème, je resterai »